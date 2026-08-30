"Chucky" Lozano cumplió con la ley del ex y le marca al San Diego FC

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Tras ser abucheado cuando saltó al campo para realizar el calentamiento, Hirving "Chucky" Lozano no se intimidó. El delantero mexicano, que pasó varios meses alejado de las canchas debido a una lesión, regresó a la que alguna vez fue su casa en la MLS, aunque ahora lo hizo defendiendo los colores del LA Galaxy.

Si bien la noche no terminó de la mejor manera para su equipo, que cayó (3-1) ante el San Diego FC, el exseleccionado mexicano encontró un motivo para sonreír. Lozano logró sacudirse la presión acumulada durante los últimos meses al reencontrarse con el gol, precisamente frente a la afición que lo vio brillar durante su etapa con el conjunto californiano.

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La anotación llegó en la segunda mitad, cuando el Galaxy ya estaba abajo por dos goles en el marcador. Tras una serie de rebotes dentro del área, el balón quedó servido para Lozano, quien no desaprovechó la oportunidad y definió con un potente disparo para vencer al guardameta rival. Su celebración dejó en evidencia la importancia del momento: gritó con fuerza, mostró su desahogo y motivó a sus compañeros en busca de una remontada que finalmente no llegó.De cara a la próxima jornada de la MLS, Hirving Lozano y el LA Galaxy tendrán una nueva oportunidad para enderezar el rumbo cuando se midan al New England Revolution. El atacante mexicano buscará mantener la confianza que le dio su reciente anotación y ayudar a su equipo a sumar puntos importantes en la recta final de la temporada.Actualmente, el Galaxy se encuentra en el puesto 13 de la Conferencia Oeste, por lo que una victoria sería clave para comenzar a recortar distancia respecto a los puestos de clasificación y mantener vivas sus aspiraciones en la competencia.