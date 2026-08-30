Jugador de León vive momentos de terror tras asalto en su domicilio

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La inseguridad golpeó al futbol mexicano. Irving Omar Martínez Gutiérrez, tercer portero del Club León, habría sido víctima de un violento asalto durante la madrugada de este sábado, luego de que un grupo de delincuentes ingresara a su domicilio ubicado en el fraccionamiento La Valenciana, en la zona limítrofe entre Guanajuato y Jalisco.

De acuerdo con reportes de medios locales, el guardameta de 22 años regresaba de la Ciudad de México tras acompañar al equipo esmeralda en el empate (1-1) ante Atlante, cuando se encontró con la situación de riesgo en su vivienda.

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Los hechos ocurrieron alrededor de las 4:00 de la mañana y, según la información disponible, los presuntos ladrones realizaron detonaciones de arma de fuego durante el atraco, provocando momentos de tensión para el futbolista y las personas que lo acompañaban.Las mismas versiones señalan que Martínez no se encontraba solo al momento del incidente, ya que estaba acompañado por otra persona y varios integrantes de su familia lo habrían acompañado durante el viaje a la capital del país. La agresión generó preocupación entre sus allegados y en el entorno del conjunto leonés, mientras las autoridades iniciaron las investigaciones correspondientes para esclarecer lo sucedido.Hasta el momento, las autoridades de Guanajuato no han informado sobre personas detenidas relacionadas con el caso. Por su parte, el Club León tampoco ha emitido un comunicado oficial respecto al estado del jugador o los hechos registrados en su domicilio.Irving Martínez forma parte de la plantilla Sub-21 de La Fiera y es considerado el tercer arquero del primer equipo. El guardameta continúa en espera de una oportunidad para debutar en la Liga MX, donde compite por un lugar con Óscar García y Julio González, reciente incorporación del conjunto esmeralda para el Apertura 2026.