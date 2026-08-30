Perú y Etiopía ganan el Maratón Ciudad de México 2026
La edición XLIII del Maratón Ciudad de México destacó la participación internacional con ganadores de Perú y Etiopía.
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En representación latinoamericana, el peruano Cristhian Pacheco se consagró campeón del XLIII Maratón de la Ciudad de México en la categoría élite varonil. Mientras que, en la rama femenil, Alemtsehay Asefa de Etiopía se colgó la presea dorada.
Los ganadores absolutos se llevaron a su bolsa un premio de 50 mil dólares, además de un reloj inteligente de la marca Garmin.
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