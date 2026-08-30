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Reciben iniciativa para prohibir doble nacionalidad al presidente

La Comisión Permanente remitió la iniciativa a la Cámara de Diputados para su trámite legislativo.

Por El Universal

Agosto 30, 2026 12:13 p.m.
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Reciben iniciativa para prohibir doble nacionalidad al presidente
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      La Comisión Permanente del Congreso de la Unión recibió la iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum para prohibir que llegue a la Presidencia de la República o a alguna gubernatura alguien con doble nacionalidad.


      La presidenta de la Mesa Directiva, Laura Itzel Castillo, informó que la iniciativa será remitida a la Cámara de Diputados para su dictaminación y trámite legislativo.

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      "Quiero comunicar que el día de hoy recibimos del Ejecutivo Federal la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia de Nacionalidad Única para el Ejercicio de la Titularidad de los Poderes Ejecutivos Federal y Locales, es decir, para quienes quieran ser presidenta, presidente, gobernadora o gobernador.
      Laura Itzel Castillo destacó que esta reforma constitucional "busca garantizar que quien ejerza la titularidad de estos Poderes no tenga doble nacionalidad y, por tanto, conflicto de interés con una nación extranjera".

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