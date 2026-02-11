Real Madrid y UEFA acuerdan fin formal de la Superliga

MILÁN (AP) — El fin formal del polémico proyecto de la Superliga en el fútbol europeo quedó plasmado el miércoles con un acuerdo entre el Real Madrid y la UEFA.

Acuerdo entre Real Madrid, UEFA y Asociación Europea de Clubes

Las partes publicaron el miércoles un breve comunicado con un denso lenguaje legal días después de que el Barcelona se retirara formalmente de la Superliga, dejando al Madrid —15 veces campeón de Europa— y a su presidente Florentino Pérez aún más aislados.

Aunque el Madrid y el Barça ganaron un fallo en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en Luxemburgo contra la UEFA hace más de dos años, ningún nuevo club se presentó públicamente para unirse al proyecto separatista que no tenía un camino claro hacia adelante.

El acuerdo del miércoles entre el Madrid, la UEFA y la influyente Asociación Europea de Clubes indicó que se acordaron principios que "también servirán para resolver sus disputas legales".

Se anunció justo cuando los líderes del fútbol europeo se congregaban en Bruselas previo el congreso anual de la UEFA de 55 federaciones miembros.

El texto resaltó que "tras meses de conversaciones mantenidas en beneficio del fútbol europeo", las tres partes alcanzaron un "acuerdo de principios para el bienestar del fútbol europeo de clubes, respetando el principio del mérito deportivo y haciendo hincapié en la sostenibilidad a largo plazo de los clubes y la mejora de la experiencia de los aficionados mediante el uso de la tecnología".

Origen y colapso del proyecto Superliga

El Madrid estuvo a la cabeza de 12 clubes españoles, italianos e ingleses que atacaron a la UEFA, organizador de la Liga de Campeones, en abril de 2021 al lanzar la Superliga que esperaba debutar con 20 equipos.

Los clubes rebeldes eligieron el momento de su intento de ruptura en el fútbol europeo en la víspera de que la UEFA presentase modificaciones al formato de la Liga de Campeones, reformas que ellos mismos habían impulsado para disputar más partidos y mejores posibilidades de obtener mayores premios económicos.

Pero el proyecto colapsó en cuestión de 48 horas en medio de una feroz reacción en Inglaterra por parte de los aficionados y el gobierno, que amenazó con legislación para proteger la estructura tradicional del fútbol europeo.

¿El Madrid volverá a unirse a los clubes europeos?

El acuerdo podría abrir la puerta para que el Madrid vuelva pronto a integrarse al grupo de clubes europeos del que los 12 de la Superliga se retiraron en 2021.

Sólo el Barcelona y el Madrid, de los 12 originales, siguen fuera de la "familia" de clubes, que en su ausencia ha crecido hasta incluir 800 miembros y se ha vuelto más influyente junto a la UEFA.

La negativa del Paris Saint-Germain y del Bayern Múnich a unirse a la Superliga influyó en su rápida caída, y el grupo de clubes ha sido comandado desde 2021 por Nasser Al-Khelaïfi, presidente del PSG y dignatario del gobierno de Qatar.

Éxito en la Liga de Campeones

El Real Madrid y el Barcelona han seguido compitiendo en la Liga de Campeones, por lo general con ingresos de más de 100 millones de euros (119 millones de dólares) por temporada en premios de la UEFA, en un formato de tabla única que ha sido un éxito y que ayudaron a negociar.

La evolución de la Liga de Campeones desde 1992 ha visto con regularidad a clubes históricos presionar a la UEFA para impulsar reformas financieras y deportivas en la competición, con la amenaza implícita de separarse para formar una Superliga controlada por los clubes.

Cuando finalmente ocurrió hace cinco años, una alianza de la UEFA, grupos de aficionados y legisladores abortó la amenaza y aseguró que la Liga de Campeones siga abierta para que clubes con menos recursos, de ligas menos ricas, clasificándose por mérito deportivo.

¿La siguiente etapa?

El reacomodo del fútbol europeo desde 2021 ha hecho que los clubes adquieran más poder e influencia a través de su empresa comercial conjunta con la UEFA, conocida como UC3, encargada de supervisar las competiciones de clubes del continente.

UC3 ha forjado una nueva alianza con Relevent, la agencia de promociones de Estados Unidos con una oficina en Londres que se perfila como el motor de futuros cambios en los calendarios, formatos y acuerdos de transmisión de la Liga de Campeones.