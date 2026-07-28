Recrimina Infantino a críticos por falsos rumores

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GINEBRA.- Una semana después de la final de la Copa del Mundo, el presidente de la FIFA Gianni Infantino arremetió contra quienes considera críticos por "difundir odio y falsos rumores" sobre el torneo.

Infantino elogió a la FIFA por "ofrecer el mejor espectáculo del mundo" y habló del Mundial como generadora de "alegría y unión", en un comunicado de 900 palabras publicado en una entrada de 15 páginas en su cuenta de Instagram y en el sitio web de la FIFA a última hora del domingo.

"Lamento que estuvieran tan consumidos por el odio y la crítica que se lo perdieron todo", escribió el presidente de la FIFA. Dirigió directamente sus comentarios a "quienes están detrás de sus plumas y papeles, detrás de sus pantallas difundiendo odio y falsos rumores".

La FIFA e Infantino recibieron críticas durante la Copa del Mundo por la negativa de entrada a Estados Unidos a dirigentes del equipo de Irán, a un árbitro de Somalia y a aficionados; por la presunta influencia política del presidente estadounidense Donald Trump para permitir que Folarin Balogun evitara una sanción por una tarjeta roja; por precios de entradas sin precedentes y por pausas comercializadas en el juego a mitad de cada tiempo en los 104 partidos.

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"Cada ciudad estaba abarrotada de aficionados de todo el mundo", escribió Infantino. "Mientras ellos celebraban, ustedes estaban ocupados sembrando semillas de odio".

"Mientras ustedes se esconden, nosotros estamos recorriendo las calles de Canadá, México y Estados Unidos, hablando con los aficionados, interactuando con la gente y garantizando la seguridad de todos".