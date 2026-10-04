Recuperan la confianza los Santos del Potosí

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Luego de completar la barrida en casa sobre Freseros de Irapuato en las jornadas 25 y 26 de la temporada 2026 de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional, en Santos del Potosí destacaron la reacción anímica y colectiva mostrada por el equipo. El point guard Diego Astudillo y el head coach Héctor "Bobby" Porrata-Doria coincidieron en que las dos victorias representaron un impulso importante de cara al cierre de la fase regular.

Astudillo resaltó principalmente el cambio de ánimo dentro del plantel y la rápida adaptación al trabajo del nuevo entrenador. "Las victorias han llegado, los cambios han llegado, el trabajo en equipo se ve", expresó el jugador, quien reconoció que Santos venía de una racha complicada que había afectado la confianza del grupo. Añadió que ahora el equipo disfruta el momento, aunque ya enfocado en preparar la siguiente serie frente a Mineros.

Por su parte, Porrata-Doria señaló que uno de los principales avances estuvo en la disciplina mostrada en ambos costados de la duela. El entrenador destacó el buen movimiento de balón, la ejecución ofensiva y el esfuerzo defensivo realizado ante Freseros. "Fuimos sólidos en el lado ofensivo, hubo buen movimiento de balón y defensivamente creo que hicimos un gran trabajo", comentó el estratega.

El técnico también subrayó el crecimiento del juego colectivo, reflejado en las 27 asistencias conseguidas por Santos en el segundo encuentro de la serie. Porrata explicó que una de sus principales exigencias desde su llegada ha sido compartir más el balón, además de ejercer mayor presión defensiva y mantener intensidad durante todo el partido, aspectos que consideró fundamentales para recuperar el buen funcionamiento del equipo.

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Tras despedirse del Auditorio Miguel Barragán con dos triunfos consecutivos, Santos del Potosí concentrará ahora su preparación en la última serie de la temporada regular, que disputará como visitante el martes 6 y miércoles 7 ante Mineros de Zacatecas. Porrata reconoció la dificultad que representa ganar fuera de casa en la LNBP, pero aseguró que el equipo llegará preparado y con mayor confianza para buscar mantener el buen momento.