Remontada histórica: México deja fuera a Argentina y clasifica a octavos
Un golazo inicial de Tulián parecía encaminar el duelo, pero el Tricolor despertó en el complemento y selló su pase en el Mundial Sub-17
Rápidamente, Ramiro Tulián adelantó a La Albiceleste con una soberbia anotación (9'). En un cobro de tiro de esquina, los argentinos aprovecharon para hacer una jugada prefabricada, que les salió a la perfección.
El centrocampista se colocó al borde del área grande del Tri, controló el esférico y, sin pensarlo, metió un potente derechazo para vencer a Santiago López, quien sólo voló para hacer más bella la postal del gol.
El adelantarse en el marcador le permitió a Argentina llevar el ritmo del partido. En la primera parte, México sufrió para generar peligro y se salvó de recibir otra diana en contra.
Para la segunda mitad, los dirigidos por Carlos Cariño salieron con el ímpetu a tope y, en un abrir y cerrar de ojos, empataron. Gol de vestidor que les permitió meterse en el partido.
