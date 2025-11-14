logo pulso
Remontada histórica: México deja fuera a Argentina y clasifica a octavos

Un golazo inicial de Tulián parecía encaminar el duelo, pero el Tricolor despertó en el complemento y selló su pase en el Mundial Sub-17

Por El Universal

Noviembre 14, 2025 11:13 a.m.
A
Remontada histórica: México deja fuera a Argentina y clasifica a octavos

Rápidamente, Ramiro Tulián adelantó a La Albiceleste con una soberbia anotación (9'). En un cobro de tiro de esquina, los argentinos aprovecharon para hacer una jugada prefabricada, que les salió a la perfección.

El centrocampista se colocó al borde del área grande del Tri, controló el esférico y, sin pensarlo, metió un potente derechazo para vencer a Santiago López, quien sólo voló para hacer más bella la postal del gol.

El adelantarse en el marcador le permitió a Argentina llevar el ritmo del partido. En la primera parte, México sufrió para generar peligro y se salvó de recibir otra diana en contra.

Para la segunda mitad, los dirigidos por Carlos Cariño salieron con el ímpetu a tope y, en un abrir y cerrar de ojos, empataron. Gol de vestidor que les permitió meterse en el partido.

