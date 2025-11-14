Alcaraz sella el No. 1 del mundo

TURÍN.- Carlos Alcaraz aseguró el puesto número 1 al finalizar el año en el tenis masculino el jueves al vencer a Lorenzo Musetti y barrer su grupo en las Finales de la ATP.

Alcaraz necesitaba ganar un juego más para vencer a Jannik Sinner por el puesto número 1 y el jugador lo hizo debidamente al conseguir una fácil victoria por 6-4, 6-1.

Es la segunda vez en su carrera que Alcaraz finaliza el año en la cima de la clasificación.

El jugador se convirtió en el más joven en terminar un año en el puesto número 1 cuando logró la hazaña a los 19 años en 2022.

Alcaraz no le dio esa oportunidad al jugador, ya que barrió a Musetti en menos de 90 minutos, sellando el resultado en su tercer punto de juego.

Esa fue su tercera victoria en el grupo Jimmy Connors.

Alex de Miñaur venció 7-6 (3), 6-3 al estadounidense Taylor Fritz para su primera victoria en seis partidos en el torneo de fin de temporada para los ocho mejores jugadores tras su debut absoluto el año pasado.

Séptimo cabeza de serie, De Miñaur necesitaba una victoria en sets corridos para mantenerse en carrera por un lugar en las semifinales.

“Pase lo que pase, pasará. Pero no prestaré demasiada atención al tenis. Me relajaré y pasaré una buena noche aquí en Turín”, señaló De Miñaur.

De Miñaur arrasó luego de dominar el desempate del primer set y selló la victoria con el saque de Fritz cuando dispuso de un match point, pero el estadounidense resistió. De Miñaur mantuvo la calma en su siguiente juego servicio para triunfar.

Musetti puede meterse en las semifinales si el italiano vence a Alcaraz. Fritz, el sexto cabeza de serie que perdió la final ante Jannik Sinner en Turín el año pasado, quedó eliminado.