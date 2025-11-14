Surgen campeones del Serial Ciclista

Tras la conclusión de la décima y última etapa, quedaron definidos los campeones del Serial Regional de Ciclismo “Licivilla” 2025, competencia que reunió a pedalistas de distintos municipios en circuitos y rutas distribuidos a lo largo del estado de San Luis Potosí.

De acuerdo con las puntuaciones finales, los ganadores absolutos de cada una de las siete categorías son: Elite Femenil: Valeria Cruz (equipo Juquilita) con 1,840 puntos. Elite Varonil: Gerardo Prado Morales (Tenis Star) con 1,390 puntos. Novatas Femenil: Jimena Méndez Sánchez (Impresiones Posadas) con 2,000 puntos, una de las actuaciones más sólidas del serial.

En la categoría de Novatos Varonil: Aaron Juárez Velázquez (Torres Mochas) con 1,470 puntos. 40 Varonil: Miguel Azcona de la Colina (JP-Tribiker) con 1,450 puntos. 50 Varonil: Armando Zacarías (Fuga) con 1,390 puntos. 60 Varonil: Javier Esparza (Chekos Team) con 1,040 puntos.

La organización del serial confirmó que en los próximos días se llevará a cabo una ceremonia de premiación oficial, donde se reconocerá públicamente a los primeros lugares de cada categoría por su constancia, desempeño y compromiso a lo largo de las diez fechas.

Además, se destacó el esfuerzo conjunto de los equipos participantes, así como el apoyo de empresas y municipales que contribuyeron de manera decisiva al desarrollo logístico y deportivo del serial. Su participación fue fundamental para consolidar una edición 2025 competitiva, segura y con un crecimiento notable en la participación de ciclistas de toda la región.