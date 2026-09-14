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Remontan los Nats y vencen a los Angelinos 6-5

Por AP

Septiembre 14, 2026 03:00 a.m.
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Remontan los Nats y vencen a los Angelinos 6-5
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      WASHINGTON.- Daylen Lile conectó un triple que propulsó un rally de cuatro carreras en la octava entrada, Jacob Young y Dylan Crews remolcaron carreras y los Nacionales de Washington vencieron el domingo 6-5 a los Angelinos de Los Ángeles para completar una barrida de tres juegos.

      Los Ángeles cayó a 56-93 y debe ganar al menos siete de sus últimos 13 partidos para evitar su primera temporada de 100 derrotas. Washington mejoró a 3-61 cuando iba perdiendo después de siete entradas, y barrió a los Angelinos por primera vez.

      Erik Tolman (1-1) cometió un lanzamiento descontrolado que permitió una carrera y el venezolano Moisés Ballesteros conectó un elevado de sacrificio que puso a Los Ángeles arriba 4-2 en la octava.

      Yohandy Morales pegó un sencillo ante Luke Murphy (0-3) para abrir la octava y Lile conectó un triple; además, el bateador emergente venezolano Jorbit Vivas conectó un sencillo impulsor que empató el marcador 4-4. Young conectó un doble que puso a su equipo al frente y que sacó del juego a Murphy, y Crews pegó un sencillo impulsor con dos outs.

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      Jack Sinclair consiguió su primer salvamento profesional, al permitir un rodado impulsor de Christian Moore.

      Ballesteros y Zach Neto conectaron jonrones solitarios por los Angelinos.

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