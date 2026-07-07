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Remontan Nacionales y superan a Astros

Por AP

Julio 07, 2026 03:00 a.m.
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Remontan Nacionales y superan a Astros
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      WASHINGTON.- James Wood disparó un grand slam en la quinta entrada y los Nacionales de Washington remontaron un déficit de cinco carreras y resistieron ante los Astros de Houston para imponerse 12-11 en el primer juego de una serie de tres el lunes por la noche.

      CJ Abrams y Curtis Mead batearon jonrones e impulsaron tres carreras cada uno como parte de juegos de tres imparables para Washington. 

      Nasim Nuñez también pegó tres imparables y se robó su 33ra base, la mayor cifra de las Grandes Ligas.

      El venezolano José Altuve, el dominicano Yainer Díaz y Brice Matthews conectaron cuadrangulares por Houston.

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      Mead abrió la quinta con un jonrón que puso arriba a los Nacionales, que luego llenaron las bases para sacar del juego al abridor de los Astros, Mike Burrows (4-9). Drew Millas elevó de sacrificio ante AJ Blubaugh antes de que el sencillo dentro del cuadro de Nuñez volviera a llenar la casa. Wood entonces disparó un batazo de 446 pies al jardín central para su segundo grand slam de la temporada.

      Houston anotó cuatro carreras en la octava ante el relevista Cole Henry para acercarse 12-11, una reacción que quedó rematada por el jonrón de tres carreras de Matthews al jardín izquierdo.

      El abridor de Washington, Miles Mikolas (3-7), permitió siete carreras y ponchó a tres en seis entradas. 

      Clayton Beeter consiguió los últimos cuatro outs para su séptimo salvamento.

      Altuve conectó un jonrón de tres carreras ante Mikolas en la segunda, y Díaz añadió un cuadrangular con uno a bordo en la tercera para poner a los Astros arriba 6-1.

      Los Nationals empataron rápidamente cuando sus primeros cinco bateadores de la tercera anotaron. 

      El doble de Luis García Jr. y el sencillo de Mead produjeron carreras, y ambos anotaron con el jonrón de Abrams al jardín derecho.

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