Renata Zarazúa cae en semifinales de São Paulo

Por EFE

Septiembre 13, 2025 04:25 p.m.
A
Renata Zarazúa cae en semifinales de São Paulo

La tenista mexicana Renata Zarazúa fue eliminada este sábado en las semifinales del Abierto de São Paulo por la francesa Sarah Rakotomanga, quien se impuso por 6-3 y 6-2 en una hora y 21 minutos de partido.

Rakotomanga, de 19 años, disputará por primera vez una final en un WTA 250, este domingo ante la indonesia Janice Tjen, que en la otra semifinal eliminó a la británica Francesca Jones.

Zarazúa, de 23 años, era una de las preferidas para quedarse con la copa del torneo en la capital paulista tras hacer historia este año en el US Open, donde derrotó a la estadounidense Madison Keys, número seis del mundo.

La mexicana (84 ATP) consiguió llegar a semifinales tras vencer en dos mangas a una de las máximas favoritas, la brasileña Beatriz Haddad (27 ATP), repitiendo su mejor resultado en un torneo WTA 250.

La última vez que Zarazúa llegó a una semifinal en un torneo de esta categoría fue en 2020 en Acapulco, donde eliminó a la primera cabeza de serie, la estadounidense Sloane Stephens.

El torneo, disputado en canchas duras, marca el regreso de São Paulo al calendario oficial de la WTA después de 25 años.

