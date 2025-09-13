Cruz Martínez reacciona al nuevo romance de Alicia Villarreal

Cruz Martínez asistió a comparecer en la Fiscalía de Nuevo León por la denuncia de su exesposa Alicia Villarreal por violencia, y aunque en un primer momento se resistió a hablar, finalmente respondió algunos cuestionamientos sobre el proceso legal que enfrenta y dio su opinión sobre el nuevo romance de su ex.

Aseguró que la familia es lo más importante, por ello está respetando lo que dice la ley, el proceso, y se dijo contento de cómo han avanzado las cosas; aseguró que sus hijos viven con él y que hay una buena comunicación con ellos, también con Melenie, hija de Alicia y Arturo Carmona.

"Estoy obligado de decir la verdad", dijo ante los medios, y puntualizó que él se dedica a la creación, que no necesita de "esto", pues su vida ya estaba hecha desde antes de que se casara, pero tiene que respetar la ley.

Consideró que hay cosas que no debe compartir con los medios, pues ellos no son ni abogados ni psicólogos.

En redes sorprendieron las fotos y los videos de Alicia Villarreal junto a un hombre, ambos lucen amorosos entre sí y ante el revuelo, la cantante de 54 años confirmó que se estaba dando una nueva oportunidad en el amor.

El susodicho se llama Cibad Hernández, un influencer, creador de contenido y conferencista mexicano, tiene 42 años y es 11 años menor que Alicia.

Sobre esta nueva relación de Alicia, y sobre la versión que circula de que Alicia y Cibad se conocen desde mucho antes de que se divorciara de Cruz, el productor dijo:

"La verdad, todas las pruebas de todo, de mi relación, yo no soy un libro abierto, si la otra parte es un libro abierto, pues ustedes saben, todas las pruebas que existen, la verdad, están en internet, es darle una buscada y se van a encontrar de todo", expresó antes de subirse a una camioneta que lo esperaba.

Cruz y Alicia estuvieron juntos durante 24 años, "la mitad de una vida", reconoció Cruz antes de irse.

Tras estas primeras declaraciones, Cruz compartió en redes una fotografía del reencuentro con sus hijos Félix y Cruz.