Renueva contrato Gibrán Lajud con el ADSL
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El Club Atlético de San Luis anunció la renovación del contrato del guardameta Gibrán Lajud, quien continuará formando parte del proyecto deportivo de la institución para las próximas temporadas.
Lajud llegó al conjunto potosino para el Torneo Apertura 2025, respaldado por una amplia trayectoria en el futbol mexicano y una sólida experiencia en la Liga MX, convirtiéndose en uno de los elementos de mayor experiencia dentro del plantel rojiblanco.
A lo largo de su carrera en la Primera División, el arquero mexicano ha disputado más de 140 partidos oficiales, consolidándose como un futbolista de confianza gracias a su liderazgo, profesionalismo y compromiso tanto dentro como fuera del terreno de juego.
La directiva del Atlético de San Luis destacó que la continuidad de Gibrán Lajud representa un paso importante en la consolidación del equipo, al mantener en sus filas a un jugador con experiencia y capacidad para aportar al crecimiento del grupo.
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Tras hacerse oficial la renovación, el guardameta expresó su satisfacción por seguir vistiendo los colores del conjunto potosino y aseguró que continuará trabajando con la misma entrega para contribuir al cumplimiento de los objetivos deportivos del club.
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