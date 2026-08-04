Renueva M. Pochettino como técnico de EU

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Mauricio Pochettino seguirá al mando de la selección de Estados Unidos, al acordar el lunes un contrato de cuatro años para dirigir a los estadounidenses hasta el Mundial de 2030.

Pochettino, de 54 años y quien asumió el cargo en octubre de 2024, llevó a Estados Unidos a los octavos de final del Mundial, donde los coanfitriones del torneo quedaron eliminados con una derrota 4-1 ante Bélgica.

Aun así, el técnico argentino logró dos hitos en el torneo ampliado a 48 selecciones: aseguró el pase a la segunda ronda con un partido por disputar y ganó tres partidos en un mismo Mundial. El equipo cautivó a los aficionados estadounidenses, con públicos entusiasmados en los estadios y cifras récord de audiencia televisiva.

"Lo mágico que ocurrió durante el Mundial, la conexión con la gente, por supuesto con toda la organización y todo, fue un punto clave", afirmó Pochettino durante una conferencia de prensa por Zoom desde su casa en Barcelona.

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El gestor de fondos de cobertura Ken Griffin vuelve a ser el principal financiador filantrópico que respalda el contrato de Pochettino. El otrora técnico de Tottenham, Paris St-Germain y Chelsea cobró algo más de 5 millones de dólares en sus primeros siete meses como entrenador, según la declaración fiscal de la Federación de Fútbol de Estados Unidos.

Desde que alcanzó los cuartos de final en 2002, Estados Unidos había perdido cuatro partidos consecutivos en octavos de final.

"Lo que aprendimos es que podemos competir, que tenemos calidad y tenemos talento. Estuvimos muy cerca", dijo Pochettino. "Esa brecha con los mejores equipos del mundo no es demasiado grande".

Pochettino señaló que existe potencial para que el fútbol en Estados Unidos "crezca y crezca y crezca y sea uno de los deportes importantes en el país, como lo es en el resto del mundo".

"Tenemos jugadores y una organización que pueden competir con las mejores organizaciones del mundo en ese deporte", comentó. "Aprendimos que los aficionados son increíbles y la conexión fue increíble".