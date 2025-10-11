Ricardo Cordero logra recuperarse

Las emociones de la 75ª edición de la Carrera Panamericana se viven al máximo, y el legendario Studebaker “El Malditillo”, del Team 399 Tactical GHR Motorsport, ha demostrado una vez más su espíritu combativo. Tras los problemas mecánicos sufridos en la jornada inaugural, el potosino Ricardo Cordero y su navegante Marco Hernández protagonizaron una gran remontada en el segundo día de actividades, ganando todas las etapas del día y recortando valiosos segundos a los líderes de la competencia.

El equipo, que partió desde Oaxaca rumbo a Puebla, salió decidido a recuperar terreno después del contratiempo con el rin trasero que afectó su desempeño en el primer día. Con una actuación magistral, Cordero y Hernández mostraron la potencia y precisión que los ha llevado a conquistar seis títulos en esta mítica competencia automovilística.

“Vamos a pelear hasta el final, falta mucha carrera. Es un escenario que conocemos, que hemos vivido y librado. Salimos de Oaxaca con la cabeza fría y una concentración absoluta. Ganamos el día, ganamos todas las etapas y recortamos. La llegada a Puebla fue muy calurosa, muchas gracias a todos por acercarse a saludarnos. El Team GHR Motorsport 399 Tactical está concentrado en lograr el objetivo; no hay margen de error. Flavio, mi ingeniero en jefe, está revisando hasta el último tornillo, y Marco está haciendo un gran trabajo en la libreta. Mañana nos espera una de las jornadas más importantes del trayecto: llegar a la capital siempre impone”, declaró Cordero al finalizar la etapa.

Con esta actuación, Ricardo Cordero y Marco Hernández se mantienen firmes en su objetivo de volver a los primeros lugares, mostrando determinación y experiencia. Aunque el liderato general aún está distante, el piloto potosino confía en seguir remontando día a día.

El contingente panamericano cerró la jornada con una festiva llegada a la Angelópolis, donde los aficionados poblanos se volcaron para recibir a las tripulaciones. Este sábado, los competidores emprenderán el trayecto Puebla–Ciudad de México, en lo que promete ser una etapa emblemática por la multitudinaria llegada a la capital del país.

Las siguiente etapa del recorrido será este sábado 11 de octubre de Puebla a Ciudad de México donde Cordero y Hernández, al mando del “Malditillo”, continúan enfocados en escribir una nueva remontada histórica en la Carrera Panamericana 2025, con el objetivo de volver a tocar la gloria que tantas veces han conquistado.