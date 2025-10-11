Tarde de Blues con Los Blueserabless

Tarde de Blues se presentará con la participación de Los Blueserables y la Betos Blues Band, en el Museo Francisco Cossío este 11 de octubre a partir de las 18:00 horas, con inicio del concierto a las 18:30.

Estas agrupaciones potosinas con más de una década de trayectoria se caracterizan por mantener una propuesta de blues original en español, con composiciones propias que reflejan su compromiso con la creación y la difusión del género desde San Luis Potosí.

Los Blueserables, liderados por Roberto Rivelino, y la Betos Blues Band, encabezada por Beto Fierro, han participado en diversos festivales culturales y encuentros nacionales de blues, consolidándose como referentes de la escena local y nacional.

El concierto incluirá nuevas canciones de ambas bandas junto con piezas que ya forman parte de su repertorio habitual. Su música combina distintos ritmos que enriquecen el blues tradicional, integrando sonoridades que conectan con la vida cotidiana, las emociones y las historias urbanas.

Tanto Los Blueserables como la Betos Blues Band asumen su trabajo artístico como una labor que va más allá de la interpretación, al impulsar la creación de espacios donde el blues hecho en México pueda ser escuchado y valorado. Su filosofía se centra en la autenticidad y en la independencia creativa, manteniendo una línea de producción musical que privilegia la originalidad sobre la reproducción de clásicos.

El evento busca reunir a seguidores, músicos y público general en una convivencia musical que celebra la constancia y la identidad sonora de estas dos bandas potosinas. Será una ocasión para escuchar propuestas locales consolidadas, con un estilo propio y una clara apuesta por mantener vivo el blues en español.

La entrada será libre y el público podrá disfrutar además de venta de alimentos y bebidas.