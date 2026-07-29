Roberto Mancini dirigirá a Italia

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ROMA.- El presidente de la Federación Italiana de Futbol (FIGC), Giovanni Malagó, anunció a Roberto Mancini como nuevo DT de la "azzurra" y a Claudio Ranieri como nuevo responsable técnico de la entidad que rige el "Calcio".

"Roberto Mancini es el DT nacional. El tiempo se agotaba y sentí que Roberto Mancini era la persona idónea para el puesto", afirmó Malagó luego de liderar su primera reunión del consejo de la FIGC, en cuya presidencia asumió el pasado 22 de junio.

Mancini, de 61 años, iniciará de esta manera su segundo ciclo en la "azzurra", a la que guio a ganar la Eurocopa 2020, segundo título continental para la selección italiana, que sólo había conquistado el certamen del "Viejo Continente" en 1968.

Durante ese primer ciclo, que se extendió entre 2017 y 2023 registrando un total de 37 partidos sin derrotas (récord quebrado por España al ganar el Mundial 2026), Mancini dirigió a Italia en 61 partidos, en los que celebró 37 victorias, sumó 15 empates y sufrió 9 derrotas.

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"Estoy muy contenta. Y es mejor porque está de vuelta cerca de nosotros. El año pasado fue terrible, con la guerra en esa zona", reconoció la madre de Mancini, Marianna Puolo, en diálogo con ANSA tras el anuncio de Malagó.

Mancini, que jugó 36 partidos con la "azzurra", fue ratificado en el cargo pese a que Italia no logró clasificarse al Mundial de Qatar 2022, una frustración similar a la experimentada con Rusia 2018 (con Gian Piero Ventura) y el Mundial 2026 (con Gennaro Gattuso).

Además, el primer ciclo Mancini incluyó la caída por 3-0 contra Argentina en la Finalísima de 2022 y la participación en tres ediciones de la Nations League, en la que guio a Italia al tercer puesto en las temporadas 2020-21 y 2022-23 tras haber sufrido la eliminación en la primera fase en la 2018-19. Sin embargo, Mancini sorprendió al renunciar al cargo en el medio de las Eliminatorias a la Eurocopa 2024 para asumir sólo dos semanas después como DT de la selección de Arabia Saudita, en la que cobró 25 millones de euros anuales y de la que fue despedido en octubre de 2024.

"Por supuesto que se tuvo en cuenta el pasado de Mancini, y las disculpas de Roberto fueron importantes. Son un requisito indispensable para la rueda de prensa de mañana. Está claro que se han realizado todas las evaluaciones posibles", aseguró Malagó respecto de la presentación formal del flamante entrenador prevista para este miércoles 29.

Asimismo, Malagó reveló que eligió a Claudio Ranieri como nuevo responsable técnico de la FIGC en reemplazo de Paolo Maldini, quien renunció ayer junto a su asesor, el brasileño Leonardo, luego de la resistencia a la designación de Andrea Pirlo como DT de la "azzurra" por su acuerdo de patrocinio con la casa de apuestas rusa Fonbet.

"Necesitaba a alguien con quien compartir la decisión sobre el entrenador, porque si no hubiera estado disponible, mi razonamiento habría sido en vano", explicó Malagó sobre la elección de Ranieri, de 75 años, como responsable del área técnica.