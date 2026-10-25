Rockets ganan ante los Hawks

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ATLANTA.- Kevin Durant anotó 22 puntos y tanto Reed Sheppard como Tari Eason sumaron 19 por los Rockets de Houston, quienes derrotaron el sábado 121-114 a los Hawks de Atlanta.

Los Hawks estuvieron cerca de completar una remontada al recortar la ventaja de 20 puntos de Houston a cinco en los instantes finales, pero Durant encestó dos triples con 18,9 segundos por jugar para ampliar de nuevo la diferencia a tres posesiones.

La victoria le dio a Houston su primer arranque con foja de 3-0 desde 2017-18 y arruinó el debut de Atlanta en casa, después de que los Hawks ganaron sus dos primeros partidos de la temporada como visitantes. Siete jugadores de los Rockets anotaron cifras de dobles dígitos. Amen Thompson registró su tercer doble-doble consecutivo con 17 puntos y 11 rebotes, y Alperen Sengun consiguió el suyo con 17 tantos y 10 tableros.

Jalen Johnson anotó 26 puntos e igualó su récord personal con 16 asistencias por los Hawks.

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Los Rockets, que lideraron la NBA en rebotes ofensivos la temporada pasada, siguieron apoyándose en esa fortaleza. Sumaron 13 rebotes ofensivos que derivaron en 22 puntos de segunda oportunidad. Sheppard, un especialista en triples que lanzó para 43% desde más allá del arco el año pasado, se recuperó de un inicio de 1 de 6 en la temporada con una actuación en la que acertó 5 de 11.

Los Hawks, por su parte, tuvieron una noche desastrosa desde la línea de 3 puntos, con 12 de 45, y 5 de 22 en la primera mitad.