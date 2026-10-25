Roma frena al Napoli con una igualada

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La Roma reaccionó tras ir dos goles abajo para empatar el sábado 3-3 en el campo del Napoli en un caótico desenlace y mantener la presión sobre los dos primeros de la Serie A el sábado.

El Napoli parecía encaminarse a la victoria ante la Roma tras una espectacular chilena de Frank Anguissa y un cabezazo de Scott McTominay.

Pero Matías Soulé y Leonardo Balerdi igualaron para Roma. Napoli se puso de nuevo por delante a los 83 minutos gracias a un segundo tanto de McTominay, quien también anotó dos veces en la victoria 4-3 del martes sobre Bodø/Glimt en la Liga de Campeones.

Sin embargo, Balerdi marcó de cabeza el empate seis minutos después. Instantes más tarde, el entrenador del Napoli, Massimiliano Allegri, fue expulsado por protestar y lanzó su chaqueta mientras se marchaba furioso.

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La Roma se colocó a un punto del campeón defensor Inter de Milán, que recibe el domingo a la Fiorentina. La Lazio se colocó tres puntos por delante en la cima tras una victoria 2-1 sobre el colista Parma.

Antes, Como dio continuidad a su goleada 4-1 sobre Manchester United en la Liga de Campeones con una cómoda victoria 2-0 sobre Sassuolo gracias a un doblete de Tasos Douvikas. Bologna superó 2-0 al Cagliari.