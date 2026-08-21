Román Collado lidera la 2da. corrida de toros

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El tercer fin de semana de agosto tendrá actividad taurina en San Luis Potosí con la celebración de la segunda corrida de feria en la plaza "El Paseo-Fermín Rivera", dentro del programa de la Feria de San Luis Potosí.

La cita será este viernes 21 de agosto, en punto de las 20:00 horas, con un encierro de la ganadería de Arroyo Zarco, que será lidiado por los matadores Román Collado, Diego San Román y Arturo Gilio.

La combinación reúne juventud, experiencia y tres conceptos taurinos que buscarán aprovechar las condiciones del ganado para conquistar al público potosino en una de las fechas importantes del serial.

Previo al compromiso, el matador valenciano Román Collado compartió sus impresiones y manifestó su entusiasmo por regresar a la plaza potosina. "Ya estoy en San Luis Potosí, muy contento de estar aquí. Os invito a todos el viernes a las 8 de la noche", señaló el diestro español, quien destacó el cartel que compartirá con Diego San Román y Arturo Gilio.

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Collado también reconoció la ilusión que representa este compromiso y aseguró estar deseoso de que llegue el momento de hacer el paseíllo. "Muy ilusionado y deseando que llegue el viernes", expresó.

De esta manera, la actividad taurina continuará este viernes en la plaza El Paseo-Fermín Rivera, donde los aficionados potosinos podrán disfrutar de la segunda corrida de la Feria de San Luis Potosí, con toros de Arroyo Zarco y la presencia de Román Collado, Diego San Román y Arturo Gilio.