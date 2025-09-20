Rubén García Jr., a mantener su reinado

Este fin de semana el Autódromo Querétaro será escenario de la onceava fecha de NASCAR México Series 2025, competencia clave en la que siete pilotos avanzarán a la segunda fase de los Play Offs, mientras tres quedarán eliminados. Entre los que se juegan la permanencia se encuentra el actual campeón de la categoría, Rubén García Jr., volante del auto #88 Canel´s/Logitech G/Laboratorio Tequis/Mobol 1, quien encara un reto decisivo para mantener viva la defensa de su título.

García Jr. llega a la prueba con la necesidad de sumar una gran cantidad de puntos y, al mismo tiempo, depender de los resultados de otros pilotos. Consciente de la situación, el tricampeón ha tenido semanas de preparación intensa para afrontar un compromiso que marca el primer corte de los Play Offs.

El piloto potosino reconoció que la tarea no será sencilla: “Desafortunadamente estamos en una posición muy complicada para avanzar en los play offs pero no imposible. Hay cosas que no estarán en nuestras manos ya que dependemos del resultado de otros. Pero sí podemos enfocarnos en tratar de mantenernos fuera de problemas toda la carrera, sacar la mayor cantidad de puntos y esperar la combinación necesaria para avanzar”, señaló.

Previo a la actividad oficial en pista, García Jr. y su equipo realizaron un entrenamiento el jueves, además de participar en actividades extradeportivas como la visita al Hospital Infantil Teletón de Oncología (HITO) y un Meet & Greet en Subaru Querétaro, donde convivió con seguidores.

