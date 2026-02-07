logo pulso
OLGA ESPINOSA PRESENTÓ PABLETE, LO HAREMOS MUY BIEN

OLGA ESPINOSA PRESENTÓ PABLETE, LO HAREMOS MUY BIEN

Sábado futbolero en Liga MX: Toluca recibe a Cruz Azul

Checa los horarios y canales para ver los partidos de este sábado

Por El Universal

Febrero 07, 2026 10:46 a.m.
A
Sábado futbolero en Liga MX: Toluca recibe a Cruz Azul

Sábado futbolero de la Liga MX. El futbol mexicano ofrece cinco partidos en su cartelera este 7 de febrero, que prometen emociones, goles, entre equipos que buscan subir peldaños en la tabla general del Clausura 2026.

Dentro de los más atractivos, el bicampeón Toluca recibe en casa, el Nemesio Diez, a Cruz Azul, quien buscará sumar puntos para escalar al segundo lugar de la tabla.

Mientras que las Águilas, urgentes de victoria, harán lo propio con Rayados de Monterrey, que actualmente marchan séptimos.

León buscará su segundo triunfo del torneo en el estadio Corregidora ante los Gallos Blancos de Querétaro, ambos clubes en lo más bajo de la tabla, en el lugar 14 y 16, respectivamente.

El estadio Jalisco será el escenario del Atlas vs Pumas, y de igual forma. el estadio Hidalgo del compromiso entre Pachuca y los Bravos de Juárez.

Horarios y canales para ver los partidos de la Liga MX hoy

· Toluca vs Cruz Azul | 17:00 horas | TV Azteca, FOX One, ViX Premium

· Querétaro vs Club León | 17:00 horas | FOX One

· Atlas vs Pumas UNAM | 19:05 horas | TUDN, ViX Premium, Layvtime YouTube

· Pachuca vs FC Juárez | 19:00 horas | FOX One

· América vs Monterrey | 21:10 horas | TUDN, ViX Premium, Layvtime YouTube, Canal 5

Todos los horarios corresponden al Centro de la Ciudad de México.

