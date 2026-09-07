Sabalenka cumple

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Tras sufrir con la efectividad de su saque al comienzo, la bicampeona defensora Aryna Sabalenka, arrolló a Taylor Townsend para alcanzar los cuartos de final.

Townsend le quebró el saque a Sabalenka tres veces en los primeros cuatro juegos de servicio de la número uno del mundo. Sabalenka eventualmente enderezó el rumbo, recuperó la confianza y ganó 6-4, 6-3.

"Solo intenté mantenerme concentrada en mí misma y jugar no solo punto por punto, sino pelota por pelota", dijo Sabalenka. "Me alegra haber podido darle la vuelta en ese segundo set".

Este fue el primer enfrentamiento entre Sabalenka y Townsend. Aunque se ubica en el puesto número 96 del ranking, Townsend ha sido siempre una amenaza en el Grand Slam de su país, alcanzando los octavos de finales en tres ocasiones.

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"Me alegra haber superado a una rival realmente dura. Qué jugadora tan increíble es al subir a la red. Qué gran restadora: se mueve bien, muy valiente", comentó Sabalenka. "Se podía ver lo concentrada que estaba. Fue realmente complicado jugar contra ella".

Lo siguiente para Sabalenka será un cruce contra Linda Noskova, la flamante campeona de Wimbledon. La checa venció 7-5, 5-7, 6-4 a la ucraniana Marta Kostyuk.