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Salva Kane al Bayern con su gol número 99

Por AP

Septiembre 14, 2026 03:00 a.m.
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Salva Kane al Bayern con su gol número 99
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      BERLÍN.- Lennart Karl adelantó al Bayern a los 26 minutos antes de que el suplente Maurice Krattenmacher empatara para Elversberg a los 61. El gol del triunfo de Kane llegó a los 72, cuando el delantero inglés marcó entre una maraña de jugadores después de que Elversberg perdió la posesión ante la presión alta de su rival.

      Fue el gol número 99 de Kane en la Bundesliga en 97 partidos.

      Elversberg afrontó el partido por delante del Bayern en la tabla tras sorprender a dos ex campeones: Bayer Leverkusen y Borussia Moenchengladbach.

      Asistencia de taco de Dembélé para PSG en Francia

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      El campeón europeo Paris Saint-Germain por fin consiguió su primera victoria liguera de la temporada con un triunfo 1-0 en Brest.

      Una asistencia de taco de Ousmane Dembélé acabó en el gol de Ferrán Torres a los cinco minutos para el PSG.

      El dos veces campeón defensor de la Liga de Campeones había pasado cuatro partidos domésticos consecutivos sin ganar y volvió a sufrir ante un Brest que generó varias ocasiones.

      Fue el cuarto gol de Torres en dos partidos. Venía de firmar un triplete en la goleada 6 -1 a Slovan Bratislava en la Liga de Campeones el miércoles.

      Napoli corta su mala racha en la Serie A

      El Napoli puso fin a una racha de tres derrotas consecutivas en todas las competiciones al vencer 1-0 al visitante Bologna.

      El mediocampista eslovaco Stanislav Lobotka anotó a los 66 minutos.

      Juventus fue derrotado 3-2 en Sassuolo, con Vasilije Adzic, quien está cedido por el club de Turín, anotando el gol decisivo en el tiempo de descuento.

      Clásico de Escocia

      Dan Neil firmó un doblete y Rangers venció 3-0 a Celtic en el primer derbi Old Firm de la temporada por los cuartos de final de la Copa de la Liga escocesa.

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