Individuo quiso robar espejos para su moto

Un sujeto que intentó robar espejos retrovisores para motocicleta fue detenido por elementos de la Guardia Civil Municipal de Soledad, luego de ser descubierto por personal de un supermercado en la avenida Acceso Norte, colonia España.

El reporte ingresó a través de las líneas directas de atención, solicitando la presencia policial debido a que el presunto ladrón estaba retenido en el establecimiento.

Al llegar, los agentes fueron guiados hasta Rodrigo "N", de 32 años, a quien el personal detectó cuando intentaba sustraer los espejos retrovisores y la motocicleta Itálika azul en la que se transportaba.

Los oficiales aseguraron la motocicleta y notificaron al sujeto sobre su detención por presunto robo a comercio, además de informarle sus derechos. Posteriormente fue trasladado a Barandilla Municipal para su certificación médica y después puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado para continuar con el proceso legal.

