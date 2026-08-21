Santos del Potosí vuelve a perder

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Lo que parecía encaminado a ser una noche de recuperación terminó convirtiéndose en otro duro golpe para los Santos del Potosí. La quinteta potosina dejó escapar una ventaja de 17 puntos y terminó perdiendo 85-75 ante Panteras de Aguascalientes, en el primer juego de la serie correspondiente a la Jornada 11 de la temporada 2026 de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional.

El primer cuarto fue favorable para los potosinos, que aprovecharon sus oportunidades y cerraron el parcial con ventaja de 21-14. Durante el segundo periodo, Panteras incrementó la presión y comenzó a recortar distancias. Sin embargo, Santos consiguió mantener el control gracias a su efectividad ofensiva y a una serie de faltas acumuladas por ambos equipos que terminaron favoreciendo a los visitantes.

Los Celestiales llegaron al descanso con una importante ventaja de 36-51, colocando a los potosinos 15 puntos arriba y con el partido aparentemente bajo control. Pero después del medio tiempo apareció nuevamente uno de los grandes problemas que ha acompañado a Santos durante esta temporada: la incapacidad para mantener el ritmo cuando el rival modifica su planteamiento.

Panteras salió con mayor intensidad en el tercer cuarto y comenzó una remontada que terminó por cambiar completamente el panorama. Santos perdió contundencia, mientras los locales encontraron espacios para acercarse en el marcador hasta dejarlo prácticamente en una sola posesión al cierre del parcial con el marcador 59-62.

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El cuarto periodo terminó siendo fatídico para los potosinos. La ofensiva celestial se apagó, los porcentajes de efectividad se desplomaron tanto en la pintura como desde la línea de tres puntos y Panteras aprovechó cada uno de los errores para completar la remontada.

Los hidrocálidos tomaron el control en los minutos finales y Santos fue incapaz de responder. El resultado final, 85-75, significó otro descalabro para una quinteta que continúa mostrando serios problemas para cerrar los partidos. El contraste resulta todavía más preocupante por la manera en que se produjo la derrota. Santos llegó a tener una ventaja de 17 puntos y terminó perdiendo por 10, lo que representa un desplome de 27 puntos respecto a la ventaja máxima que llegó a manejar.

En lo individual, Mikyle McIntosh fue el jugador más destacado de Panteras al terminar con 20 puntos, 7 rebotes y 1 asistencia. Por Santos del Potosí, el recién llegado Blake Javion fue le jugador rescatable al registrar 29 puntos, 6 rebotes y 4 asistencias.

La serie todavía no termina. Santos del Potosí tendrá este viernes 21 de agosto, a las 20:30 horas, la oportunidad de buscar revancha en el segundo compromiso ante Panteras de Aguascalientes, nuevamente en el Auditorio Hermanos Carreón.