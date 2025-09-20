Santos derrota a los Freseros

Este viernes por la noche los Santos del Potosí se midieron ante los Freseros de Irapuato en el segundo juego de la serie ante más de media entrada desde el histórico Auditorio Miguel Barragán, logrando llevarse serie la los Santos del Potosí con un score final de 78-71.

En el comienzo del partido se vio de nueva cuenta muchas imprecisiones por ambas quintetas con poca efectividad en el tiro y un juego con poca intensidad terminando el primer cuarto con un score de 16-18 favor Irapuato.

El segundo parcial marco un juego más apretado que nada, pero los celestiales con garra y el banquillo refresco el juego potosino, al final antes del descanso los Santos lograron ponerse al frente en el partido, yéndose al descanso con un score parcial de 34-33.

Luego del entretiempo, volvió el juego ríspido y cortado por ambos equipos, el cual siguió muy parejo el marcador en el juego, no dejando ir el juego los Freseros de Irapuato y llegando al último parcial con un score apretado de 54-57 a favor de la visita.

Llegó el decisivo cuarto parcial donde siguió creciendo el juego de Freseros con la ventaja en el juego, pero los últimos cinco minutos del juego regresó como comenzó con una ventaja de una posesión para los potosinos, Sin embargo, en la llamada hora “clutch” los celestiales de nueva cuenta manejaron los tiempos en la duela y fueron certeros al aro, logrando por primera vez en la temporada llevarse la serie en casa con marcador

final de 78-71.

El jugador MVP del partido fue Michael Nuga con 23 puntos, 2 asistencias y 2 rebotes; seguido del Doble-doble de Luismal Ferreiras con 19 puntos, 23 rebotes y 2 asistencias. La última serie de la temporada regular se llevara cabo de nueva cuenta en casa El próximo viernes 26 y sábado 27 de septiembre.