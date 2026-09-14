Sarandea Chivas 3-0 a los Pumas

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CIUDAD DE MÉXICO.- El futbol mexicano tiene un nuevo líder y todo gracias a un jovencito de apenas 19 años que juega con pasmosa naturalidad y hace ilusionar a toda la nación rojiblanca. Con un doblete de Santiago Sandoval (3´ y 55´) y un gol de Bryan González (67´), las Chivas vencieron sin mayor problema (3-0) a los Pumas y asaltaron el superliderato del Apertura 2026 de manera más que merecida.

Desde que se escuchó el silbatazo inicial en el estadio Akron, el equipo de Gabriel Milito dejó en claro que su intención era generar peligro constante en la portería auriazul. Sólo necesitó tres minutos para abrir el marcador.

A pesar de que no es un centrodelantero, Santi sabe moverse dentro del área y cuando tiene la oportunidad ataca como si fuera un auténtico depredador. La primera de sus dos anotaciones es un claro reflejo del olfato goleador que posee.

Con un impresionante remate de cabeza, ante una paupérrima marcación defensiva, la nueva perla del conjunto tapatío hizo que el inmueble mundialista explotara. El vuelo de Keylor Navas únicamente hizo que la postal fuera más espectacular.

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Los visitantes reaccionaron rápidamente con el descuento de Juninho Vieira (4´), quien fabricó una estupenda jugada individual; sin embargo, el árbitro anuló el gol por una mano del propio atacante brasileño.

Después de dicha acción, tuvieron que pasar casi 30 minutos para la escuadra de Esteban Solari volviera a generar daño en el área rival. La ofensiva universitaria tuvo una actuación inoperante. No fue capaz de poner en aprietos a Raúl Rangel.

Cuando el Rebaño ya era amplio dominador del compromiso, Santiago Sandoval volvió a aparecer con otra obra de arte. El canterano rojiblanco sólo saber marcar golazos.

En una gran combinación con Ángel Sepúlveda, el volante se animó a disparar desde fuera del área. De nueva cuenta, Keylor Navas hizo que la fotografía más asombrosa. Nada pudo hacer el guardameta auriazul ante tremendo zurdazo.

Para redondear la actuación del Rebaño, Bryan González se hizo presente con un cañonazo para vencer al arquero tico. El Cotorro regresó y lo hizo de gran manera. Fantástica anotación para ponerle el último clavo al ataúd universitario.

Las Chivas tuvieron una actuación redonda en su casa, superaron con tranquilidad a los Pumas, llegaron a siete partidos en fila sin perder, cada vez juegan mejor y se quedaron con la cima de la clasificación.

Este equipo demostró que es uno de los principales candidatos para quedarse con el título de la Liga MX. Mucho cuidado con Gabriel Milito y sus dirigidos.