Se aprovechan Steelers de diezmados Falcons

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

PITTSBURGH.- T.J. Watt se interpuso delante de un pase de Cooper Rush y lo devolvió 35 yardas para un touchdown, lo que abrió un partido muy cerrado, y los Steelers de Pittsburgh iniciaban la era de Mike McCarthy con una victoria 20-13 sobre Atlanta el domingo.

Pittsburgh estuvo lejos de ser dominante en el debut de McCarthy como entrenador del equipo de su ciudad natal, en su reencuentro con Aaron Rodgers. El estelar quarterback y su ofensiva se atascaron durante largos tramos debido a un flujo constante de pases soltados, castigos y oportunidades desperdiciadas que permitieron a los Falcons mantenerse cerca.

Al final, no importó. Atlanta, con Rush como sustituto de los lesionados Tua Tagovailoa y Michael Penix Jr., pudo generar poco más allá de lo que aportó el corredor Bijan Robinson para arruinar el debut del entrenador Kevin Stefanski.

Robinson acumuló 173 de las 238 yardas totales de los Falcons, pero Rush lanzó dos intercepciones mal tiradas después de ser incorporado al plan a finales de la semana, cuando se resintió la espalda de Tagovailoa. Rush completó 12 de 22 pases para 143 yardas, con un touchdown a Robinson, mientras los Steelers convirtieron ambas intercepciones en touchdowns.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí