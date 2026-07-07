Se cruzan Argentina y Egipto en octavos

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ATLANTA.- Dos de los grandes artilleros de los últimos tiempos se citan el martes en Atlanta para el enfrentamiento entre Argentina y Egipto en los octavos de final de la Copa del Mundo.

Lionel Messi no se aburre de batir récords en cada partido de este Mundial y alimenta la ambición de que Argentina se convierta en la primera selección que conquiste dos títulos consecutivos desde que la Brasil de Pelé lo logró en 1958 y 1962.

Mohamed Salah es el ícono de una Egipto que está cumpliendo el mejor Mundial de su historia.

Superado el tremendo susto en la ronda de dieciseisavos de final, en la que la Albiceleste se vio exigida a una prórroga para vencer 3-2 a la debutante Cabo Verde, otro equipo de África se interpone en el camino de Messi y compañía.

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"Este Mundial está siendo para todos complicado", dijo el técnico argentino Lionel Scaloni el lunes en una conferencia de prensa. "El nivel de Argentina es aceptable, hemos ganado los cuatro partidos. Hay cosas para corregir, pero las favoritas no están desplegando lo que parecían antes del Mundial".

Los jugadores argentinos también palpitan un trámite complicado contra Egipto.

"Cabo Verde nos dejó la enseñanza de que ningún partido va a ser fácil", dijo el lunes el volante Leandro Paredes, quien ingresó en el segundo tiempo del choque del pasado viernes en la calurosa Miami. "Nosotros lo sabíamos, lo teníamos muy claro y Egipto será una selección muy difícil seguramente".

Con sus tres estrellas en la camiseta, por sus consagraciones en 1978, 1986 y 2022, Argentina ha quedado como la selección más laureada que sigue en carrera en el torneo que se celebra en Norteamérica, poniendo la vista en la final que se jugará dentro de dos semanas en Nueva Jersey.

Los argentinos han quedado así tras los batacazos sufridos por Brasil (5 títulos) y Alemania (4) al sucumbir respectivamente ante Noruega y Paraguay en las rondas eliminatorias.