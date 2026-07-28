Se despega México en el medallero

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SANTO DOMINGO.- México siguió su paso arrollador en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, duplicando la cosecha dorada sobre Colombia, el perseguidor inmediato, al disputarse la tercera jornada de competencias en Santo Domingo 2026.

El judoca Iker Casas sobresalió dentro de otro productivo día de la delegación mexicana al proclamarse campeón de la categoría de -80 kilogramos.

Casas venció 2-0 al colombiano Miguel Trejos en el combate de la final.

"No sentí presión en ningún momento. Tenía una promesa que tenía que cumplir. No iba a volver a México sin lograr este objetivo y tenía que demostrarme a mí mismo", dijo Casas, de 26 años. "Todo el tiempo estuve enfocado",

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México acumula 27 medallas de oro, 23 de plata y 20 de bronce para totalizar 70, muy por delante de la cosecha de Colombia (12 de oro y 38 en total). Cuba (10 de oro y 27 en total) se ubica en el tercer puesto del medallero.

Venezuela (7 de oro y 30 en total) y la anfitriona República Dominicana (6 y 26 en total) se ubican cuarto y quinto, respectivamente del medallero.

Aparte de Casas en judo, los mexicanos firmaron victorias en remo y esquí acuático.

Kenia Lechuga y Alexis López acapararon el oro en las pruebas individuales de remos cortos en el Centro de Remo y Piragüismo Presa de Rincón.

Lechuga, medallista en dos mundiales, se colgó el oro tras registrar un tiempo de 7:54.49 minutos, superando a la cubana Loraidis Echavarría (8:10.61) y a la venezolana Kimberlin Meneses (8:12.79).

"Siempre me motiva dedicarle mis competencias a las personas que más quiero, por supuesto a mi país, a mi familia, amigos y hasta a mis perritos", indicó Lechuga, de 32 años.

López García se impuso con un registro de 7:23.11 minutos para quedar por delante del dominicano Ignacio Vásquez (7:25.69) y del cubano Leduar Suárez (7:32.53).

También el lunes, Colombia sonrió con un par de oros en el ciclismo de pista gracias a los de equipos de persecución en ambas ramas.

La cuarteta colombiana conformada por Lina Marcela Hernández, Elizabeth Castaño, Luciana Osorio y Camila Valbuena se llevó el cetro femenino con un tiempo de 3:56.353, relegando a México a la medalla de plata y a Venezuela al bronce.

Los colombianos Brayan Sánchez, Bryan Gómez, Juan Arango y Jordan Parra superó al equipo de México en la prueba masculina con un tiempo de 4:13.655

Los anfitriones celebraron con la victoria del judoca dominicano Robert Florentino en la categoría de los -90 kilos tras vencer en la final al puertorriqueño Derik Rodríguez por ippon en el primer asalto.