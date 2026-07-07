logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

México se desinfla y vuelve a la realidad tras otra eliminación en octavos del Mundial

Fotogalería

México se desinfla y vuelve a la realidad tras otra eliminación en octavos del Mundial

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Se despide Giannis Antetokounmpo de los Bucks

Por AP

Julio 07, 2026 03:00 a.m.
A
Se despide Giannis Antetokounmpo de los Bucks
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      MIAMI.- Giannis Antetokounmpo planea saludar a Miami dentro de unos días. Primero, tuvo que despedirse de Milwaukee.

      La etapa de Antetokounmpo con los Bucks terminó oficialmente el lunes, cuando la NBA aprobó el traspaso que lo envía a él y a Bobby Portis al Heat a cambio de Tyler Herro, Jaime Jaquez Jr., Kel´el Ware, Kasparas Jakucionis y capital de draft.

      Antetokounmpo tiene previsto llegar a Miami dentro de unos días para iniciar su era con el Heat — y manifestó en un mensaje de video publicado el lunes en redes sociales que siempre pensará en Milwaukee, el lugar donde pasó 13 temporadas, como su ciudad.

      "Quiero que lo escuchen de mi propia boca: la ciudad de Milwaukee siempre estará en mi corazón. Esta es mi casa, y este es un lugar donde tuve a mis hijos", indicó Antetokounmpo, dos veces Jugador Más Valioso de la NBA y 10 veces All-Star, en un video. "Me convirtió en el hombre que soy hoy. Eso nunca, jamás cambiará. No importa dónde esté, Milwaukee siempre será mi ciudad, mi equipo, mi familia".

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Se despide de Milwaukee con 21.531 puntos — por mucho, la mayor cifra en la historia de la franquicia, más de 7.000 por encima del total de Kareem Abdul-Jabbar durante su etapa con los Bucks. Antetokounmpo también es el líder histórico de Milwaukee en rebotes y asistencias, y además ocupa el segundo lugar en la lista histórica del equipo en robos.

      Y ahora, juega en Miami — un equipo desesperado por volver a la pelea por el título, que pagó un rescate para lograrlo.

      "El anuncio del traspaso de Giannis y Bobby Portis Jr. es uno de los grandes traspasos en la historia del Heat", admitió el presidente del Heat, Pat Riley. "Giannis es uno de los cinco mejores jugadores de la liga y Bobby uno de los mejores ala-pívots. 

      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        Bélgica elimina a Estados Unidos en octavos del Mundial 2026
        Bélgica elimina a Estados Unidos en octavos del Mundial 2026

        Bélgica elimina a Estados Unidos en octavos del Mundial 2026

        SLP

        AP

        Pulisic salió lesionado y Pochettino asumió responsabilidad tras la derrota.

        España rompe récord de portería a cero en Mundial con apoyo de Simón
        España rompe récord de portería a cero en Mundial con apoyo de Simón

        España rompe récord de portería a cero en Mundial con apoyo de Simón

        SLP

        AP

        Luis de la Fuente destaca el esfuerzo colectivo para lograr el récord de portería a cero.

        Astro suizo Manzambi y otros 2 jugadores abandonan práctica para duelo con Colombia
        Astro suizo Manzambi y otros 2 jugadores abandonan práctica para duelo con Colombia

        Astro suizo Manzambi y otros 2 jugadores abandonan práctica para duelo con Colombia

        SLP

        AP

        Manzambi, clave en el Mundial, salió antes del entrenamiento previo a octavos contra Colombia.

        Con la conciencia tranquila, Cristiano Ronaldo se va de su último Mundial tras caer ante España
        Con la conciencia tranquila, Cristiano Ronaldo se va de su último Mundial tras caer ante España

        Con la "conciencia tranquila", Cristiano Ronaldo se va de su último Mundial tras caer ante España

        SLP

        AP

        El astro portugués, de 41 años, confirmó que esta fue su última participación en el Mundial.