Se despide Giannis Antetokounmpo de los Bucks

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MIAMI.- Giannis Antetokounmpo planea saludar a Miami dentro de unos días. Primero, tuvo que despedirse de Milwaukee.

La etapa de Antetokounmpo con los Bucks terminó oficialmente el lunes, cuando la NBA aprobó el traspaso que lo envía a él y a Bobby Portis al Heat a cambio de Tyler Herro, Jaime Jaquez Jr., Kel´el Ware, Kasparas Jakucionis y capital de draft.

Antetokounmpo tiene previsto llegar a Miami dentro de unos días para iniciar su era con el Heat — y manifestó en un mensaje de video publicado el lunes en redes sociales que siempre pensará en Milwaukee, el lugar donde pasó 13 temporadas, como su ciudad.

"Quiero que lo escuchen de mi propia boca: la ciudad de Milwaukee siempre estará en mi corazón. Esta es mi casa, y este es un lugar donde tuve a mis hijos", indicó Antetokounmpo, dos veces Jugador Más Valioso de la NBA y 10 veces All-Star, en un video. "Me convirtió en el hombre que soy hoy. Eso nunca, jamás cambiará. No importa dónde esté, Milwaukee siempre será mi ciudad, mi equipo, mi familia".

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Se despide de Milwaukee con 21.531 puntos — por mucho, la mayor cifra en la historia de la franquicia, más de 7.000 por encima del total de Kareem Abdul-Jabbar durante su etapa con los Bucks. Antetokounmpo también es el líder histórico de Milwaukee en rebotes y asistencias, y además ocupa el segundo lugar en la lista histórica del equipo en robos.

Y ahora, juega en Miami — un equipo desesperado por volver a la pelea por el título, que pagó un rescate para lograrlo.

"El anuncio del traspaso de Giannis y Bobby Portis Jr. es uno de los grandes traspasos en la historia del Heat", admitió el presidente del Heat, Pat Riley. "Giannis es uno de los cinco mejores jugadores de la liga y Bobby uno de los mejores ala-pívots.