Se lleva Kimi Antonelli el GP de Madrid de F1

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MADRID.- Kimi Antonelli aprovechó los contratiempos de Lando Norris para ganar el domingo el Gran Premio de España en el regreso de la Fórmula 1 a Madrid, aumentando su ventaja en la clasificación general de pilotos.

Fue la segunda victoria consecutiva para Antonelli, el piloto italiano de 20 años del equipo Mercedes que remontó para ganar su carrera de casa en el GP de Italia el fin de semana pasado.

"Por suerte por el coche de seguridad virtual, me siento un poco mal por Lando", dijo Antonelli por la radio después de la carrera. "Carrera realmente fuerte, fin de semana fuerte, sigamos empujando".

Antonelli salió desde la segunda posición en el nuevo trazado Madring en la capital española, pero Norris, quien salió desde la pole, cedió su liderato después de que no pudo entrar a boxes cuando se desplegó un coche de seguridad virtual. Ya había pasado la entrada de boxes y tuvo que entrar en la siguiente vuelta en una cuestionable decisión estratégica de McLaren que lo hizo caer algunas posiciones.

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"Es bueno ganar, pero no se siente tan bien porque creo que Lando hoy merecía ganar", dijo Antonelli. "Pero en general, ya sabes, lo aceptaremos".

Norris terminó tercero, detrás del Red Bull de Max Verstappen. Dijo que tuvo una "suerte increíblemente mala" con el coche de seguridad.

"Fui el único que no tuvo la oportunidad de hacer la parada en boxes ahí. Por supuesto siento que merecía más", dijo Norris. "No había nada que pudiera hacer. Felicidades a Kimi y Max, hicieron una buena carrera hoy. Simplemente la suerte no estuvo de nuestro lado. Carrera dura, una que se nos escapó".

Charles Leclerc, quien lideró la mayor parte de la carrera después de optar por no entrar a boxes cuando se desplegó el coche de seguridad virtual, terminó cuarto debido a que tuvo que cambiar neumáticos al final.

La carrera de Lewis Hamilton, compañero de equipo de Leclerc, duró sólo siete vueltas después de que reportó un problema con sus frenos y abandonó. El siete veces campeón del mundo también había tenido dificultades el fin de semana pasado en el GP de Italia, cuando terminó sexto tras un encontronazo temprano con Leclerc.