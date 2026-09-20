Se lleva Monterrey 3 puntos ante Cruz Azul

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CIUDAD DE MÉXICO.- Desde que Kevin Mier observó que César Garza se animó a disparar desde fuera del área, supo que el balón terminaría en el fondo de su portería.

Su reacción de frustración ante una nueva y grave equivocación lo dijo todo. No era para menos, su error provocó la derrota de su equipo.

El Cruz Azul perdió (1-0) con el Monterrey por una grave pifia del arquero colombiano y dejó escapar la oportunidad de respirar aire fresco, tras el duro golpe de perder la Campeones Cup a media semana con el Inter Miami.

La Máquina de Joel Huiqui sigue sin carburar y fue detenida en seco por unos Rayados que supieron aprovechar el regalo celeste para regresar a la senda del triunfo.

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La anotación de la Pandilla fue tan temprano en el encuentro que los de la Noria no supieron cómo reaccionar.

Hasta el final, fue cuando intentaron con mayor ímpetu rescatar el empate, pero ya era demasiado tarde.

Con la ventaja en el marcador, los dirigidos por Matías Almeyda llevaron el ritmo del compromiso y la defendieron con solidez. Tenían la urgencia de ganar y, sobre todo, hacerlo en el estadio BBVA para recobrar la confianza.

Gracias a la solitaria y gran anotación de César Garza (6´), el equipo regiomontano venció al campeón del futbol mexicano.