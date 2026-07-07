Se lleva Pogacar la tercera etapa

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LES ANGLES, Francia.- Después de solo tres días de carrera en el Tour de Francia, Tadej Pogacar ya viste de amarillo.

El gran favorito aprovechó al máximo la primera etapa de montaña del Tour de Francia para lograr el lunes su 22ª victoria de etapa en la carrera ciclista más emblemática y apoderarse del maillot amarillo de líder.

Pogacar se despegó de sus rivales en el esprint en la subida final a Les Angles, en los Pirineos franceses, a unos 200 metros de la línea de meta, y nadie pudo igualar su velocidad.

El líder del UAE Emirates-XRG extendió los brazos en señal de triunfo y apretó los puños en la cima al cruzar con una ventaja de dos segundos sobre Jonas Vingegaard, Richard Carapaz y Paul Seixas.

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Pogacar se llevó 10 segundos de bonificación por su victoria, y a Vingegaard se le otorgó una bonificación de seis segundos por su segundo puesto. En la general, Pogacar y Vingegaard están igualados en tiempo, pero la victoria de etapa de Pogacar, sumada a su segundo puesto en la segunda etapa del domingo, le valió el maillot amarillo.

"Llevar el maillot amarillo es un sueño para cualquier ciclista", dijo Pogacar. "Cada vez que puedo volver a tenerlo sobre mis hombros se siente realmente especial. No sé cuánto durará, pero intentaremos disfrutar cada momento".

Pogacar, quien regaló la victoria a su compañero de equipo Isaac del Toro en la segunda etapa, ha aplastado a sus rivales esta temporada y espera igualar el récord con su quinta victoria en el Tour. Los únicos cuatro ciclistas que han ganado cinco Tours son el belga Eddy Merckx, el español Miguel Indurain y los franceses Jacques Anquetil y Bernard Hinault.

Pogacar agradeció a Isaac Del Toro por sus esfuerzos en la ascensión final.

"Es gracias a Isaac que hoy tuve potencia extra. Se entregó más del 100% en la subida final", dijo. "El equipo se siente súper bien y cuando podemos ganar tenemos que aprovechar la oportunidad. Lo intentamos, lo dimos todo y ganamos la etapa".

La victoria del lunes marcó su 14º triunfo esta temporada, una racha que incluye victorias en la clasificación general del Tour de Suiza y el Tour de Romandía, así como triunfos de un día en Lieja-Bastoña-Lieja, el Tour de Flandes, Milán-San Remo y Strade Bianche.

Vingegaard, del equipo Visma-Lease a Bike, busca ganar el Tour por tercera vez tras imponerse en 2022 y 2023. El corredor danés se había puesto el maillot amarillo el sábado después de liderar a su equipo Visma-Lease a Bike hacia la victoria en la contrarreloj inaugural alrededor de Barcelona.

La carrera de tres semanas llegó pronto a la montaña en la tercera etapa del lunes de 196 kilómetros, que comenzó en la localidad española de Granollers y concluyó con un corto pero exigente remate en subida hasta Les Angles, en los Pirineos franceses.

El equipo de Pogacar trabajó duro para mantener a la escapada del día con una correa corta y el último fugado que quedaba , Alex Baudin, fue alcanzado a unos 10 kilómetros de la meta.