Se lleva Tigst Assefa el Maratón de Berlín

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BERLÍN.- Tigst Assefa quería recuperar su récord mundial e iba camino de destrozarlo hasta que unos calambres antes de la línea de meta frustraron sus esperanzas el domingo en la Maratón de Berlín.

La atleta de 29 años aun así corrió el tercer tiempo más rápido de la historia. Estableció un nuevo récord del recorrido con un tiempo de 2 horas, 11 minutos y 4 segundos para su tercera victoria en la Maratón de Berlín tras los triunfos en 2022 y 2023.

Assefa estableció un récord mundial con su tiempo de 2:11:53 en 2023, solo para que Ruth Chepngetich rebajara la marca en casi 2 minutos a 2:09:56 en Chicago al año siguiente.

Chepngetich no compitió el domingo porque está cumpliendo una suspensión de tres años por una infracción de dopaje. Su récord sigue vigente.

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Assefa iba camino de superar el récord de 2:09:56 fijado por Chepngetich en Chicago en 2024, alcanzó la marca de los 40 kilómetros en 2:03:00, pero ahí fue donde la corredora etíope se detuvo con calambres antes de llegar a la Puerta de Brandeburgo. Apretó los dientes y cojeó hasta la meta, donde se desplomó en el suelo y contuvo las lágrimas .

La segunda clasificada, Bedatu Hirpa, llegó casi 6 minutos detrás, seguida por Dera Dida. Las corredoras etíopes ocuparon los cinco primeros puestos.

Adola gana

por segunda vez

El corredor etíope Guye Adola ganó el domingo la Maratón de Berlín al cruzar la línea con un tiempo no oficial de 2 horas, 2 minutos y 50 segundos. Fue su segunda victoria en la capital alemana tras su triunfo en 2021.

Gemechu Dida Diriba, también de Etiopía, fue segundo con 2:03:19, seguido por Gabriel Gerald Geay, de Tanzania, con 2:03:59. El poseedor del récord, Sabastian Sawe, no pudo participar debido a una lesión pero fue un invitado de honor en el evento.

Los horarios de salida se adelantaron el domingo debido a las altas temperaturas en la edición del año pasado. Las condiciones fueron casi perfectas, con sol otoñal y poco viento, aunque aún hacía calor.