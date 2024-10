"Tuca" cree que el "Vasco" no manda en la Selección

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 2 (EL UNIVERSAL).- Ricardo "Tuca" Ferreti aseguró que a Javier Aguirre, técnico de la Selección Mexicana, le impusieron jugadores en la convocatoria que presentó, donde no ve el cambio generacional del que se había hablado en el proceso de Jaime Lozano.

Al hablar del equipo del "Vasco", señaló su disgusto con el llamado de algunos jugadores que, para su gusto, no deberían estar y, sobre todo, para el proyecto del que se ha hablado durante las últimas semanas.

"No me gusta ¿Dónde está el cambio generacional? trae a (Guillermo) Ochoa que es una decisión de la directiva, independiente del entrenador. Estaba con 'Jimmy' (Lozano) y con quien sea y, ahorita, con Aguirre pensando en el Mundial 2030, por eso traen a Rafa Márquez, para el cambio", y aseguró que no lo ve.

"Sí le están imponiendo jugadores, y te apuesto lo que quieras", dijo el ahora comentarista al ser cuestionado si con lo que decía se refería a eso, y sustentó la respuesta.

"¿Dónde está el portero titular de la Copa América de México (Julio González)? Y paró muy bien, es un jugador muy confiable; en el juego pasado América contra Pumas dos jugadores destacaron, Julio González y Miguel Malagón (los dos porteros), y tengo que traer un tipo que en publicidad da", comentó e ironizó que entonces "de una vez que llame a 'Chicharito' Hernández".