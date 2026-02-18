Selección Mexicana jugará en Puebla previo a su debut en el Mundial
Javier Aguirre valora el encuentro en Puebla para que los jugadores sientan el apoyo de la afición local.
A
CIUDAD DE MÉXICO, febrero 18 (EL UNIVERSAL).- LaSelección Mexicana enfrentará a su similar de Ghana, el 22 de mayo
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
en el estadio Cuauhtémoc de Puebla.
Ayer se dieron a conocer los últimos tres rivales de México antes de su debut en la Copa del Mundo; sin embargo, faltaban dos sedes por confirmar y este miércoles se reveló una.
La casa del Puebla será sede para que el equipo de Javier Aguirre dispute el primero de tres enfrentamientos antes de su debut frente a Sudáfrica en el Mundial 2026, el próximo 11 de junio en el Estadio Azteca.
Los otros dos partidos de preparación serán el 30 de mayo y 4 de junio contra Australia y Serbia, respectivamente; es el choque ante los europeos el que falta de sede por confirmar, aunque todo indica que será en el estadio "Nemesio Díez" de Toluca.
"Jugar en Puebla, contra este rival, de esta envergadura, a mí, me llena de orgullo. Ya tendremos la base del equipo, un tiempo juntos, dos o tres semanas, por ahí, creo que es buena preparación", declaró Javier Aguirre, timonel Tricolor.
"Es cierto que se acerca a la Copa del Mundo, todavía habrá Ligas vivas, nos prepararemos lo mejor posible, contento de jugar en casa... quiero que los jugadores sientan el calor de la afición, es un buen examen para mí y los míos", agregó el Vasco.
México disputará seis partidos más antes de su debut en la Copa del Mundo2026.
México vs Islandia/ 25 de febrero/ Estadio Corregidora
México vs Portugal/ 28 de marzo/ Estadio Azteca
México vs Bélgica/ 31 de marzo/ Soldier Field, Chicago
México vs Ghana/ 22 de mayo/ Estadio Cuauhtémoc
México vs Australia/ 30 de mayo/ Rose Bowl, California
México vs Serbia/ 4 de junio/ Estadio Nemesio Díez (por confirmar)
no te pierdas estas noticias
Selección Mexicana jugará en Puebla previo a su debut en el Mundial
SLP
El Universal
Javier Aguirre valora el encuentro en Puebla para que los jugadores sientan el apoyo de la afición local.
No hay espacio para el racismo en nuestro deporte: Infantino
SLP
EFE
Criticó los presuntos insultos racistas recibidos por el jugador del Real Madrid Vinicius Júnior