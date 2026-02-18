logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡AMIGOS POR SIEMPRE!

Fotogalería

¡AMIGOS POR SIEMPRE!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Selección Mexicana jugará en Puebla previo a su debut en el Mundial

Javier Aguirre valora el encuentro en Puebla para que los jugadores sientan el apoyo de la afición local.

Por El Universal

Febrero 18, 2026 01:40 p.m.
A
Selección Mexicana jugará en Puebla previo a su debut en el Mundial

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 18 (EL UNIVERSAL).- La

Selección Mexicana
enfrentará a su similar de Ghana, el 22 de mayo

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


en el estadio Cuauhtémoc de Puebla.
Ayer se dieron a conocer los últimos tres rivales de México antes de su debut en la Copa del Mundo; sin embargo, faltaban dos sedes por confirmar y este miércoles se reveló una.
La casa del Puebla será sede para que el equipo de Javier Aguirre dispute el primero de tres enfrentamientos antes de su debut frente a Sudáfrica en el Mundial 2026, el próximo 11 de junio en el Estadio Azteca.
Los otros dos partidos de preparación serán el 30 de mayo y 4 de junio contra Australia y Serbia, respectivamente; es el choque ante los europeos el que falta de sede por confirmar, aunque todo indica que será en el estadio "Nemesio Díez" de Toluca.
"Jugar en Puebla, contra este rival, de esta envergadura, a mí, me llena de orgullo. Ya tendremos la base del equipo, un tiempo juntos, dos o tres semanas, por ahí, creo que es buena preparación", declaró Javier Aguirre, timonel Tricolor.
"Es cierto que se acerca a la Copa del Mundo, todavía habrá Ligas vivas, nos prepararemos lo mejor posible, contento de jugar en casa... quiero que los jugadores sientan el calor de la afición, es un buen examen para mí y los míos", agregó el Vasco.
México disputará seis partidos más antes de su debut en la Copa del Mundo2026.
México vs Islandia/ 25 de febrero/ Estadio Corregidora
México vs Portugal/ 28 de marzo/ Estadio Azteca
México vs Bélgica/ 31 de marzo/ Soldier Field, Chicago
México vs Ghana/ 22 de mayo/ Estadio Cuauhtémoc
México vs Australia/ 30 de mayo/ Rose Bowl, California
México vs Serbia/ 4 de junio/ Estadio Nemesio Díez (por confirmar)

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Selección Mexicana jugará en Puebla previo a su debut en el Mundial
Selección Mexicana jugará en Puebla previo a su debut en el Mundial

Selección Mexicana jugará en Puebla previo a su debut en el Mundial

SLP

El Universal

Javier Aguirre valora el encuentro en Puebla para que los jugadores sientan el apoyo de la afición local.

NFL confirma regreso de 49ers de San Francisco a México
NFL confirma regreso de 49ers de San Francisco a México

NFL confirma regreso de 49ers de San Francisco a México

SLP

El Universal

No hay espacio para el racismo en nuestro deporte: Infantino
No hay espacio para el racismo en nuestro deporte: Infantino

No hay espacio para el racismo en nuestro deporte: Infantino

SLP

EFE

Criticó los presuntos insultos racistas recibidos por el jugador del Real Madrid Vinicius Júnior

Pegula busca combatir el caos del calendario
Pegula busca combatir el caos del calendario

Pegula busca combatir el caos del calendario

SLP

AP