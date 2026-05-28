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Seleccionado haitiano aún espera visa de E.U.

Por AP

Mayo 28, 2026 03:00 a.m.
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Seleccionado haitiano aún espera visa de E.U.
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      SAN JUAN.- El único integrante de la selección nacional de futbol de Haití que vive en el atribulado país caribeño está a la espera de una visa de Estados Unidos para unirse al equipo en Florida, a pocas semanas del inicio de la Copa del Mundo.

      Woodensky Pierre es un mediocampista defensivo que juega para el Violette AC en la capital de Haití, Puerto Príncipe. Se estima que el 70% de esa ciudad está sitiada por bandas violentas.

      Los otros 25 jugadores convocados para la Copa del Mundo juegan fuera del país, procedentes de ligas en lugares como Inglaterra, Francia, Portugal, Canadá y Estados Unidos.

      La Copa del Mundo de este año será apenas la segunda para Haití en su historia: la única otra aparición del país en el mayor escenario del futbol fue en 1974.

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      El portavoz de la federación haitiana de futbol, Thecieux Jeanty, indicó que todos menos un jugador del equipo del Mundial de 1974 vivían y jugaban en Haití en ese momento.

      Las visas de Estados Unidos para Pierre y para casi una docena de otros directivos de la federación haitiana de futbol aún no se han concretado, mientras el gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, continúa ampliando las restricciones de viaje a países entre los que se incluye Haití.

      Pierre sigue entrenándose en una cancha de césped sintético en Pétion-Ville, una zona acomodada de Puerto Príncipe.

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