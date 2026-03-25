Senado aprueba ingreso de 35 militares de EU a México

CIUDAD DE MÉXICO

, marzo 25 (EL UNIVERSAL).- El pleno del

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por 116 votos y cinco abstenciones a solicitud de la presidentapara que se permita el ingreso a territorio mexicano de 35 elementos con armamento de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos de América.Ello a efecto de, militares y elementos mexicanos en técnicas de reacción,y seguridad, como parte de la preparación rumbo alLosparticiparán en el eventodenominado "Adiestramiento en preparación para la Copa", que se llevará a cabo del 3 de abril al 1 de mayo de 2026.El dictamen señala que la delegación de los elementos de las Fuerzas Armadas de ese país asistirá conmilitar a bordo de una aeronave de transporte tipo "", perteneciente a lade América.El evento de adiestramiento está dirigido específicamente a elementos de lade la Armada de México, de la, de la Fuerza de Tarea2026 (FTCMF 2026), así como para la(AFAC).Tiene como objetivopara lade la FIFA y, realizar ensayos para preparar a la FTCMF 2026, para reaccionar ante cualquier contingencia y mejorar lade las diferentes unidades de Marina y primeros respondientes.En entrevista con medios de comunicación, elasentó que es muy importante que este tipo de adiestramiento se realicen en México para podery tranquilidad de los visitantes, tanto nacionales como internacionales, donde se llevará a cabo el Mundial, particularmente en la, Guadalajara, Jalisco y en Monterrey, Nuevo León.