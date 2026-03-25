Higinio Martínez: podría aprobarse Plan B sin revocación de mandato

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 25 (EL UNIVERSAL).- El

en el Senado,

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, reconoció que uno de los escenarios para el debate y la votación del llamadode la presidenta Sheinbaum es que quede fuera la revocación de mandato.Enen vísperas de que se realice ladonde se discutirá la, aseguró quecuál será eldel"De aquí hasta que se vote pueden pasar varias cosas, puede ser que salgapor lossin ningún problema", apuntó."Puede ser que haya algunao puede suceder que. Nuestro".Sobre el escenario de que el tema de lade la reforma del, reconoció que es un escenario que se ha planteado, "no, si directamente por los dirigentes políticos".Dijo que ese escenario no sería un fracaso para la Presidenta, porque se aprobaría que bajaría el costo de la"Sien una, no es un fracaso", subrayó y agregó que tampoco se puede hablar de traición del PT., hayy cada quien asumirá su responsabilidad", agregó el senador por Morena quien: "".