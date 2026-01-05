Sergio Pérez califica su paso por Red Bull como el peor trabajo en la F1

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Sergio "Checo" Pérez afirmó que ser compañero de equipo de Max Verstappen fue "el peor trabajo que hay en la Fórmula 1".

Pérez estuvo al lado de Verstappen durante cuatro años en Red Bull antes de ser despedido a finales de 2024, con dos años restantes en su contrato. El piloto mexicano regresa a la F1 este año con el nuevo equipo Cadillac.

"Estaba en el mejor equipo, pero era una escudería complicada, porque ser compañero de Max en Red Bull es el peor trabajo que hay en la Fórmula 1", comentó Pérez en un podcast con Oswaldo Trava que se publicó en YouTube el domingo. "Yo sabía a lo que me enfrentaba, ya que ese proyecto está hecho para Max".

"En Red Bull todo era un problema, si era más rápido que Max era un problema, se creaba un ambiente muy tenso si yo era más rápido, pero también si era demasiado lento o si Max era demasiado lento", expresó Pérez. "Todo se convertía en un problema".

La mejor temporada de Pérez fue 2023, cuando fue subcampeón por detrás de Verstappen. El neerlandés se consagró otra vez en 2024, pero Pérez terminó octavo y fue liberado por Red Bull.

"Teníamos el mejor equipo, desafortunadamente todo se destruyó", manifestó Pérez. "Teníamos el equipo para haber dominado los próximos 10 años el deporte yo creo, y desafortunadamente todo terminó".

Se asociará en Cadillac con Valtteri Bottas.

Pérez ha estado compitiendo en la F1 desde 2011 y tuvo su mayor éxito en Red Bull, incluyendo un cuarto lugar en 2021, tercero en 2022 y segundo en 2023. No compitió el año pasado.