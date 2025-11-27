¿"Checo" Pérez dejó sin trabajo a piloto de F1?

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 27 (EL UNIVERSAL).- En estos últimos días, Sergio Pérez ha dado mucho de qué hablar, en una parte por sus declaraciones respecto a los días con Red Bull y ahora por ser señalado como el "responsable" de dejar sin trabajo a un excompañero suyo en la Fórmula 1.

El piloto en cuestión es Mick Schumacher, hijo del legendario piloto alemán, quien fue considerado por Cadillac para llegar a la escudería, pero al final, eso no pasó.

Durante las primeras etapas de la conformación de la escudería estadounidense, los directivos del equipo tenían en su baraja a múltiples pilotos, la gran mayoría sin asiento en la F1, por lo que ahí figuraba el expiloto de Haas.

Mick fue entrevistado por los jefes del equipo, así como otros pilotos, uno de ellos siendo "Checo" Pérez, quien junto a Valtteri Bottas fueron los elegidos para conformar el primer dúo en la historia de Cadillac dentro de la categoría reina.

¿Qué dijo Mick Schumacher tras lo sucedido?

Hace unos días, el excorredor de F1 fue anunciado como piloto de Rahal Letterman Lanigan Racing, equipo de la IndyCar, luego de no haber encontrado cabida en la máxima categoría del automovilismo.

"La información que tuve prácticamente hasta el final era que seguíamos en consideración. Luego tomaron otra dirección ('Checo' Pérez y Valtteri Bottas), lo cual es totalmente válido", señaló el hijo del siete veces campeón de la F1.