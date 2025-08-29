Sheinbaum regalará su boleto de la inauguración del Mundial 2026

Luego que recibió la visita de Gianni Infantino, presidente de la FIFA, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dijo que recibió el boleto para asistir a la inauguración en el Estadio Azteca, pero valora dárselo a una niña o joven que le guste el fútbol o no tiene la oportunidad de asistir al estadio.

"Sí, me dio un boleto, no sé (si voy a asistir), fíjense que estoy pensando, dárselo a una niña, a una joven que le guste el fútbol, que no tiene oportunidad de asistir al estadio", expresó al comenzar la conferencia matutina de este viernes.

Agregó: "(...) estamos muy emocionados, es un momento muy especial, fíjense, ¿saben cuánta gente ve la inauguración?, cerca de seis millones de personas, seis mil millones de personas, es el, vamos a decir, el espectáculo, que más se ve, la Ciudad de México tiene el orgullo de ser tercera vez de recibir la inauguración de un mundial, entonces va a ser un momento muy importante para México", destacó.

Sheinbaum indicó que México estará en los ojos del mundo y, como siempre, "el pueblo de México es generoso, alegre, pues va a ser algo muy bonito para el país".

Adelantó que habrá pantallas para ver los partidos de futbol, y que más adelante presentarán algunos detalles con Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación.

Indicó que, México tendrá el orgullo de ser sede de la inauguración en el Estadio Azteca el próximo 11 de junio de 2026. La Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey se llevarán a cabo 13 partidos de la gran fiesta deportiva.