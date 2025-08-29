Última oportunidad para pagar predial con descuentos

logo pulso
Por Jesús Vázquez

Agosto 29, 2025 03:00 a.m.
A
Matehuala.- Llaman a la población a aprovechar el último día del programa de cien por ciento de descuento en multas y recargos en pago del Impuesto Predial, beneficio que estará vigente hasta este viernes para quienes tengan deuda de este impuesto.

Señaló el director de Catastro Municipal, José Cecilio Gaspar Martínez, que el objetivo es brindar apoyo a las familias para que puedan regularizarse y ponerse al corriente en sus pagos, contribuyendo así al desarrollo del municipio. 

Refiere que para quienes no cuenten con su clave catastral, personal de la oficina puede brindar el apoyo directamente en su trámite, en un horario de ocho de la mañana a tres de la tarde durante la semana.

Explicó que los ciudadanos que se encuentran fuera del municipio pueden realizar su pago a través de transferencia bancaria, y posteriormente recoger su recibo en el momento que lo requieran. Para mayor información, los interesados pueden comunicarse al teléfono 488 881 63 60. 

Manifestó que esta semana ha tenido excelente respuesta de las personas que han aprovechado el descuento, y que acuden a las oficinas ubicadas en el Mercado Bocanegra de la ciudad.

