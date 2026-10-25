Skye Blakely suma dos medallas más

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Skye Blakely consolidó su gran momento en el Mundial de Gimnasia de Róterdam 2026 al sumar dos medallas de bronce (salto y barras asimétricas) el sábado, un día después de coronarse campeona del All-Around tras superar las lesiones que la dejaron fuera de Tokio 2020 y París 2024. Con estas preseas, Blakely se une a leyendas estadounidenses como Simone Biles y Nastia Liukin al lograr al menos cuatro metales en una misma cita mundialista, con la oportunidad de sumar otra en la final de viga del domingo.

En la final de salto, la brasileña Rebeca Andrade se colgó el oro con un promedio de 14.666 puntos, superando por estrecho margen a la estadounidense Claire Pease (14.233) y a la propia Blakely (14.166). Por su parte, la argelina Kaylia Nemour revalidó con autoridad su título en las barras asimétricas con una nota de 15.333, la más alta de la jornada, por delante de la alemana Helen Kevric (14.833) y de Blakely (14.600).

En la rama masculina, Fred Richard dio la sorpresa en el ejercicio de piso al firmar 14.633 puntos, otorgándole el oro a Estados Unidos tras vencer al campeón defensor, el británico Jake Jarman (14.600); en esta final, el vigente monarca olímpico Carlos Yulo terminó octavo tras una caída. Las otras finales varoniles del sábado coronaron al armenio Hamlet Manukyan en caballo con arzones (15.300) y al chino Lan Xingyu en anillos (14.766). El campeonato concluirá este domingo con las finales restantes de viga y piso en la categoría femenina, y de barra fija, barras paralelas y salto en la masculina.