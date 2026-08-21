SLP brilla en Nacional de Patinaje Artístico

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La delegación de San Luis Potosí tuvo una destacada participación en el Campeonato Nacional de Patinaje Artístico 2026, celebrado del 11 al 15 de agosto en Oaxtepec, Morelos, al conquistar un total de 27 medallas, dentro de una competencia que forma parte del proceso selectivo nacional rumbo a la conformación de la Selección Mexicana que participará en el Campeonato Mundial 2026.

El representativo potosino cerró su participación con 11 medallas de oro, nueve de plata y siete de bronce, resultado que refleja el nivel competitivo y el trabajo que se viene realizando en esta disciplina en el estado.

Entre las actuaciones más destacadas estuvieron las de Valentina Lomas Díaz e Ian Zenteno Román, quienes consiguieron subir a lo más alto del podio.

Las medallas de oro fueron obtenidas por Valentina Lomas Díaz, Ian Zenteno Román, Laura Paulina Barrios, Andrea Argüelles de Santiago, Fernanda Sandoval Huerta, Gabriela Barba, Isabella Ramírez, Sofía Narváez Urrutia, Daniela Esparza Alonso, Regina Ugalde Alonso, Alejandra Villanueva, Sara García, Fernanda Sandoval e Isabella Barrón.

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En cuanto a las preseas de plata, San Luis Potosí sumó nueve gracias a Leonardo Rosales Mojaraz, Camila Bao Mosti, Alejandra Villanueva, Mía Ayala Domínguez, Paula Nava Trujillo, Claudia Ximena Salinas Martínez, Isabella Ruiz González, Isabella Barrón y Valeria Aranda Lagunas.

Las siete medallas de bronce correspondieron a Facundo Bao Mosti, Mía Ayala Domínguez, Sara Estefanía García, Valeria Narváez Urrutia, Isabella Ruiz González y Karime Méndez Villalobos, destacando que Valeria Narváez Urrutia consiguió dos preseas de tercer lugar.

Además de los resultados en el podio, otro aspecto positivo para la delegación potosina fue el avance de diferentes patinadores que aprobaron su nivel y consiguieron avanzar al siguiente grado dentro de su proceso deportivo.

Las y los atletas que lograron este avance fueron Alejandra Anguiano García, Roxana Martínez Macías, Nicole Valadez, Ariana Wilton, Carmina Álvarez Oñate, Ana Lucina Ley, Bárbara Alcantar, Mariajose Galisteo, Yakaren Flores, Nicole Delgadillo Rivera, Marianne Martínez Jasso, Rebeca Sánchez, Renata Guevara y Lorea Cerrillos.