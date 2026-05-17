SLP inicia su participación en la ON-2026

Con ilusión, entusiasmo y grandes expectativas, la delegación de atletismo de San Luis Potosí inició su participación en la Olimpiada Nacional 2026, teniendo como sede la Pista Revolución en la ciudad de Guadalajara, Jalisco.

Las y los jóvenes atletas potosinos arrancaron su actividad dentro de la máxima justa deportiva juvenil del país con el objetivo de representar dignamente a San Luis Potosí y luchar por los mejores resultados en cada una de sus pruebas.

Entre los representantes potosinos destaca Leilany Yatziry Lugo Pulido, quien competirá en la exigente prueba de heptatlón, mientras que Manuel Alejandro Martínez Gómez verá actividad en las pruebas de 1,500 y 3,000 metros planos.

Asimismo, Derek Carmona Meza participará en los 300 metros planos, además de integrar el relevo combinado; José Leonardo Esparza Ledezma competirá también en relevos combinados y José Leonardo López Pérez tendrá participación en las distancias de 600 y 2,000 metros planos.

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Dentro de las pruebas de medio fondo y obstáculos, Eric Fernández Guajardo Torres competirá en los 2,000 metros steeplechase, mientras que Juan Ángel Castillo buscará destacar en los 2,000 metros con obstáculos.

En las pruebas de salto, Othnel Sebastián Samuel Layne Zamudio representará a San Luis Potosí en salto de altura y salto de longitud. Por su parte, Luis Ángel Herrera Reyes tendrá actividad en los 600 metros planos y relevos combinados, mientras que Adrián Martínez Bautista integrará el equipo de relevo combinado.

En las pruebas de campo, Iker Eduardo Cardona Ramírez competirá en lanzamiento de disco y lanzamiento de martillo, mientras que Esdras Avilés Rodríguez participará en las pruebas de 100 y 300 metros con vallas.

La delegación también contará con la participación de Gretel Paola Navarro Morín en los 3,000 metros categoría Sub-18; María Fernanda Solís Cruz en los 600 metros Sub-16; y Pablo Tadeo Hernández Acosta en la prueba de caminata.